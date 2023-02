Nel giorno del suo debutto al Festival di Sanremo, LDA cerca solo leggerezza:: "Fino ai 16 anni ho giocato a calcio. Ero un'ala sinistra di piede destro, rientravo e crossavo. E quando serviva giocavo pure punta". Un pizzico di rammarico: "Adesso sono solo vecchi ricordi". Già, ma occhio a sottovalutarlo: "Me la cavavo anche bene eh", ci tiene a precisare. Oggi però fa il cantante: "Mentre correvo in campo nella testa mi cantavo i testi delle canzoni, in quel momento ho capito che la passione per la musica superava quella per il calcio. Le gambe andavano in una direzione, il cervello prendeva un'altra strada"."Guai a nominare quella parola, sono molto scaramantico"."Non guardo mai i primi dieci minuti delle partite. La prima volta è successo per caso e abbiamo vinto. Da quel giorno ho ripetuto la cosa per scaramanzia, e mi pare che stia portando bene"."Una via di mezzo. Mi piace andare allo stadio, ma quando sono stanco preferisco guardare la partita da casa. E alcune volte, avendo giocato, correggo alcuni amici quando criticano l'errore di un giocatore"."Napoli-Torino, ma ero troppo piccolo per ricordarmi il risultato"."No, mi ci aveva portato mia madre perché sapeva della mia passione. Lei non è tifosa, ma quando il Napoli vince è contenta per noi"."Sì, capita spesso. Io sono un tifoso più tranquillo, lui è quello che strilla"."Ti stupirò: né Kvaratskhelia, né Osimhen. Dico Lobotka, perchè ha sempre il controllo del gioco. E insieme a lui scelgo Kim"."Hamsik e Lavezzi, leader in campo e fuori. Il Napoli ha bisogno di giocatori come loro"."Quest'anno FantaSanremo perché non ho fatto in tempo a fare il fantacalcio"."Grignani capitano; poi mi sono preso io, oltre a Will, Ariete e Rosa Chemical".