BIG

NUOVE PROPOSTE

PRESENTATORI E OSPITI

Applausi (finti), sipario. Cala la notte su Sanremo, la prima puntata del Festival è archiviata. Per noi, è arrivato il momento di tirare le somme: bilanci e pagelle dei protagonisti, cantanti ma anche presentatori e ospiti. QUI la sua serata). Vediamo come sono andati.- Parte sussurrando la canzone che quasi non si sente, poi si accende e prende il via. Voce pazzesca.- Il ritmo della canzone è orecchiabile e anche la coreografia con la pattinatrice è una buona idea, ma c'è qualcosa che non convince.- Canzone inascoltabile, testo confuso e melodia che non arriva. Così non si va avanti....- Un nastro a dividerli, lo sguardo li unisce. New look per entrambi, che si guardano negli occhi sicuri di se stessi. Carichi a mille, ma la canzone lascia a desiderare: da loro ci si aspetta di più.- Un po' Albus Silente, un po' Leonardo Da Vinci. Costume niente male, personaggio credibile. Ma la canzone non ci è sembrato nulla di che. E per uno con la sua esperienza non basta.- Sostituisce Irama che è in attesa del risultato del tampone dopo una positività al Covid nel suo staff. Parte col freno, poi si riprende. Raggiunge la sufficienza perché avvertita in extremis che sarebbe dovuta salire sul palco.- Alzi la mano chi ha capito il testo della canzone. Pochi, pochissimi. Quasi nessuno. E anche con il look poteva fare meglio.- Si presentano a mezzanotte in punto per risvegliare chi stava iniziando a socchiudere gli occhi. Hanno una carica contagiosa, corrono per tutto il palco e spaccano dall'inizio alla fine. Sui social hanno scritto che vogliono fare la storia, magari ci riescono per davvero.- Raggiunge la sufficienza per la sua scioltezza sul palco. Se fosse per la canzone il voto sarebbe negativo: allegra, ma troppo banale.- Debuttano a Sanremo 2021 ma sembra di essere tornati negli Anni '90. Look agée, la canzone però è di quelle che ti entra subito in testa. Occhio, potrebbe essere gli outsider di quest'edizione.- Premessa: lei non sbaglia nulla. La canzone però non è quella giusta. Se i Maneskin hanno risvegliato chi si stava per addormentare, con la sua esibizione qualcuno si è arreso definitivamente. Peccato, con un altro brano sarebbe volata.- La voce va da una parte, la musica dall'altra. Acuti da dimenticare, se vuole vincere deve cambiare registro.- L'anno scorso era tra i Giovani, quest'anno si ripresenta a Sanremo tra i big. Promozione meritata, ma in quanti l'hanno sentito? Applausi a lui e a chi è riuscito a reggere fino all'una passata. Ma meriterebbe un orario migliore.- Rompere il ghiaccio è sempre difficile, lui lo fa alla grande. Si emoziona cantando la canzone scritta per il papà morto, da migliorare la mimica facciale.- Vestita come una liceale all'uscita di scuola, pettinatura alla Sailor Moon e look che lascia molto a desiderare. Canzone troppo monotona, anche quella non convince.- Si presenta con un pallone tra le mani, sul palco dell'Ariston sembra stare a suo agio: sorride, si muove e si emoziona. Gli occhi parlano per lui.- Chitarra a tracolla e via. Suona e canta. Semplice, semplicissimo. Mai banale, però. Parte piano e si carica durante la canzone, bene anche quando alza il tono.- Lui e Fiorello sono una cosa sola. Amici, più che colleghi. Si capiscono con uno sguardo e nel corso della serata fanno di tutto: cantano, ballano, scherzano... una risata continua, dall'inizio alla fine. Sembra essere lui la spalla di Fiorello, non viceversa.- E' l'anima della serata. L'unico minuto di serietà ce l'ha avuto durante il ricordo per la scomparsa di Coccoluto. Giusto così. Gag, scketch e risate, senza pubblico è ancora più difficile. Ma lui potrebbe andare avanti per ore.- L'emozione non sa neanche dove sia di casa, sul palco dell'Ariston scherza e fa battute come in una serata tra amici. Non sbaglia nulla, neanche quando canta in coppia con Fiorello.Ibrahimovic 5 - Diciamolo: meglio in campo che sul palco dell'Ariston. La spillona con il suo nome fa parte di Zlatan, ma i tempi comici non sa cosa siano. Battute monotone e recitate senza espressione. Magari è voluto, ma non ha funzionato. Accenna un sorriso mentre scende la scalinata, poi entra nel personaggio e non ne esce più.- Quando il personaggio supera la persona il risultato è questo. Sembra un carro al Carnevale di Viareggio, peccato che siamo sul palco di Sanremo.- Torna sul palco dell'Ariston con la sua 'Fai rumore' un anno dopo la vittoria. Rilassato, forse troppo. Un paio d'imprecisioni, per fortuna non era in gara... Decisamente meglio nella seconda uscita sul palco: non sbaglia nulla e accenna anche un ballo.- Se fosse in gara, avrebbe già vinto. A 70 anni ha una carica pazzesca che neanche una ventenne. Il look stravagante fa parte del personaggio: capelli blu, corona di farfalle e gambe in bella vista. La Bertè è così, prendere o lasciare.- La sua foto con i segni della mascherina sul volto ha fatto il giro del web durante il lockdown. Approfitta della sua presenza al Festival per raccomandarsi di usare la mascherina.