. Il boom di contagi degli ultimi giorni in Liguria ha convinto il governatore della Liguria Giovanni Toti ad adottare misure più restrittive per il Ponente: "Domani mattina firmerò un'ordinanza che", ha annunciato Toti. L'ordinanza prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, diversi divieti soprattutto nel distretto 1 (Ventimiglia e altri Comuni) tra cui stop a vendita di alcolici e asporto dopo le 18, divieto assoluto di assembramento con facoltà per i sindaci di applicare ulteriori misure restrittive in ambito urbano, e divieto di circolazione tra comuni di distretti diversi anche se da settimana prossima la Liguria dovesse diventare gialla.- Non un impatto diretto al momento, ma gli effetti si fanno sentire anche sull'organizzazione del Festival che diventa sempre più blindato, limando le presenze del cast e soprattutto degli entourage degli artisti, riducendo gli accrediti, evitando i contatti dei cantanti con altre persone (faranno solo tragitto albergo-Ariston) dislocando i vari programmi per evitare assembramenti.- E? Il centravanti del Milan sarà un ospite vip fisso nonostante il momento delicato della stagione dei rossoneri e in questi giorni sta definendo al dettaglio il programma della prossima settimana, nella quale si allenerà per essere comunque a disposizione di Pioli per il turno infrasettimanale del 3 marzo contro l'Udinese, unica serata in cui non sarà fisicamente a Sanremo.