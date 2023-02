Non solo musica a Sanremo 2023. Nei cinque giorni del Festival gli artisti si sono sfidati anche in una sorta di torneo di calcio balilla al termine del quale il vincitore Leo Gassman ha devoluto la ricompensa in beneficienza.



Il comunicato dell’Associazione Play to Give:



“Dopo quattro giorni di sfide appassionanti, si è conclusa l’iniziativa “Calcio Balilla Solidale in Musica”, promossa a Sanremo da Play2Give e Nazionale Cantanti per sostenere progetti sociali in favore della comunità. A vincere è stata come sempre la solidarietà. A sostegno dell’iniziativa si sono spesi in prima persona Giorgia, Diletta Leotta, Marco Mengoni, Nek, Francesco Renga, Adam Spoleti, Coma Cose, Leo Gassman, Olly, Calciatori Brutti, LDA, Gianluca Grignani, Will, Sethu, Giulia Salemi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A segnare più reti in un minuto di tempo è stato però Leo Gassman, che si è così aggiudicato il titolo di campione.



In favore di una associazione solidale scelta personalmente da Leo Gassman, Play2Give e la Nazionale Cantanti devolvono un assegno di € 5.000. Una somma che sarà consegnata personalmente a Leo in una data da stabilire insieme.



L'idea del CALCIO BALILLA SOLIDALE è nata dall'intento di abbinare la musica al sociale chiedendo agli artisti di dedicare un minuto del proprio tempo, a Villa Nobel, sede delle Radio Gruppo Mediaset.



L’associazione Play2Give è una nuova realtà di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzazione alle problematiche sociali ed alle raccolte fondi solidali destinati a realtà territoriali che in modo assolutamente trasparente lavorano a sostegno delle fragilità nelle zone dove si terranno gli eventi.



Il progetto Play2Give nasce per dare nuovi incentivi alla quarantennale storia dell’associazione Nazionale Italiana Cantanti, al nostro fianco per questo progetto sanremese, che vanta un patrimonio unico al mondo che ha portato la NIC a superare i 100 milioni di euro di donazioni solidali.



Aggregazione, passione per lo sport, amore per la Musica, sono solo alcune delle componenti che hanno dato vita ad un gruppo solido ed unito che ha scelto di condividere messaggi positivi e di finalità sociale, con l’intento di sensibilizzare alla solidarietà e di essere artefici di azioni tangibili ed importanti in favore della comunità.

Delle sfide a biliardino sono stati prodotti contenuti social per la comunicazione del progetto solidale che hanno ottenuto un enorme successo anche grazie alla media partnership con TIK TOK ITALIA, e rimarranno visibili sui canali di Play2Give e della Nazionale Cantanti."Con entusiasmo abbiamo presentato il “Calcetto balilla solidale”, idea volta a coinvolgere gli artisti e ospiti al Festival di Sanremo 2023 nei valori fondanti delle nostre Associazioni ovvero il dedicare un po’ del proprio tempo per gli altri a sostegno delle numerose realtà che ogni giorno rendono migliore il nostro Paese - dichiarano Enrico Garnero Presidente Play2Give e Gian LucaPecchini Dg Nazionale Cantanti.«Ringraziamo il gruppo Radio Mediaset per averci ospitato nella prestigiosa Villa Nobel e naturalmente la Repubblica di San Marino che, con il brand Visit San Marino è partner del progetto e, il nostro sponsor tecnico Givova perché senza la loro sensibilità non avremmo potuto realizzare questo evento di solidarietà».“Noi di GIVOVA siamo davvero onorati di aver supportato un progetto importante e significativo come il “Calcetto balilla solidale”, nell’ambito di una manifestazione prestigiosa come il Festival di Sanremo, il più storico tra gli eventi della tradizione musicale italiana.Accomunati dagli stessi valori, siamo stati ancora insieme alla Nazionale italiana Cantanti e Play2Give, due realtà a cui siamo particolarmente legati e con cui da anni condividiamo progetti di solidarietà.GIVOVA è da sempre attenta al sociale e anche questa volta ha voluto promuovere e condividere con artisti e ospiti messaggi e azioni solidali, in quel clima magico che solo la kermesse sanremese è in grado di regalare”. Il presidente Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico"La Repubblica di San Marino sempre più spesso sta ospitando eventi musicali rilevanti che la portano ad essere riconosciuta e riconoscibile dagli artisti oltre che dagli appassionati. La partnership con Play2give e Nazionale Cantanti permetterà di far conoscere la Repubblica di San Marino nella città della musica per eccellenza e inoltre ci darà la possibilità di sposare le iniziative di queste prestigiose associazioni benefiche. Oggi possiamo annunciare che il progetto del Calcetto Balilla Solidale, che sicuramente regalerà visibilità e immagine a San Marino, verrà ripetuto”.