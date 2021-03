La distanza tra Bordighera e Sanremo è di circa 12 km. Circa una ventina di minuti in macchina che Orietta Berti ha trascorso con tre volanti della polizia dietro la sua macchina. Ma non era la scorta, cercavano proprio la cantante. Ricostruiamo la storia: sono le 22.05 quando Orietta si dirige verso Sanremo per andare a ritirare dei vestiti all'Hotel Globo (accanto all'Ariston). Il coprifuoco è già scattato da cinque minuti, la Berti viene intercettata dalla polizia che non la riconosce per via della mascherina: "Dove sta andando lei a quest'ora?" le chiedono. "A ritirare gli abiti". Lei ha detto la verità, ma la polizia non si è fidata e l'ha seguita fino al Globo. Scoprendo, poi, che la cantante doveva davvero provare dei vestiti per la puntata di stasera.