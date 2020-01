Sanremo vuol dire canzoni e polemiche, da sempre. Il Festival della canzone italiana fa già discutere, quest'anno anche per le parole del presentatore di questa edizione, Amadeus. Alla conferenza stampa di presentazione le parole su una delle presentatrici che l'affiancheranno, ​Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi), hanno scatenato un vespaio di polemiche: "E' scelta anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, rimanendo un passo indietro". A qualche ora di distanza dallo scivolone di Amadeus Gigi Buffon è intervenuto a Torino in un contesto totalmente diverso...