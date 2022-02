Diciannovesimo nella classifica generale del Festival di Sanremo 2022, Rkomi - nome originale Mirko Manuele Martorana - punta alla scalata nella serata finale di oggi. Testa concentrata solo sulla gara, non parlategli del FantaSanremo: "Non avevo idea di cosa fosse, dopo la prima serata mi hanno spiegato come funzionava - racconta nella nostra intervista - ma non è una cosa che mi interessa, sono focalizzato solo sul Festival perché a 27 anni ormai mi sento grande per certe cose".



Però la prima sera si è presentato con la maschera, sa che ha portato bonus a chi l'ha scelto nella sua squadra?

"Avevo deciso di mettermi quella maschera che poi mi sono tolto scendendo le scale perché era in linea con la mia canzone, non sapevo che portasse punti per il FantaSanremo. Quando me l'hanno detto non l'ho più messa".



Come sta vivendo quest'esperienza del Festival?

"Ancora non so dirlo, devo uscire dal circuito sanremese per rendermene conto. Sicuramente è una scuola importante e sono contento di aver parlato di alcune cose con qualche artista dietro le quinte".



Com'è nata la sua passione per il Milan?

"Grazie a mio fratello più grande, lo ringrazio ancora oggi. Quando avevo 9/10 anni mi ha portato in curva per la prima volta, mi sembra un Milan-Brescia. Ricordo ancora l'emozione quando la sera prima mi fece vedere il biglietto".

"Diciamo che da piccolo avevo molti poster in camera. Sicuramente Sheva, ma quello al quale sono affezionato è Rino Gattuso"."Per l'effetto che farebbe averlo con quella maglia dico Leo Messi"."Quando guardo la partita davanti alla tv sono molto calmo e pacato, poi è chiaro che allo stadio l'atteggiamento cambia".