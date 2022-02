Un mercato di gennaio decisamente in tono minore quello condotto da Paolo Maldini e Frederic Massara per unche, eccezion fatta per l'arrivo del promettente 2004 Lazetic per rimpiazzare Pellegri in attacco,che avrebbe potuto colmare numericamente l'assenza per infortunio di Simon Kjaer, destinata a perdurare fino alla conclusione della stagione. L'assenza di un vero e proprio budget da destinare alle trattative del periodo invernale e, ponendo in particolare la propria attenzione sulla coppia in forza al Lille formata daper favorire un ulteriore salto di qualità della rosa attraverso due investimenti economicamente importanti ee per ripresentarsi nella prossima Champions League con credenziali diverse.- idealmente un profilo molto giovane e da crescere rispetto al già pronto Botman o all'alternativa Bremer; l'addio sempre più probabile di Kessie non andrebbe invece ad intaccare le strategie per il centrocampo, per il quale sono già previsti l'arrivo dal Bordeaux die il ritorno didal prestito al Torino oltre all'eventuale arrivo di Renato Sanches.- Con la partenza nello scorso luglio di Calhanoglu e la sua sostituzione col solo Brahim Diaz,considerando che la sola esplosione di Leao non è stata sin qui pareggiata dalle continue assenza per infortunio di Rebic e dal rendimento in tandem della coppia Saelemaekers-Messias sulla destra.: Ibrahimovic corre verso i 41 anni e non offre più garanzie in termini fisici e di dinamismo, mentre Giroud - che ne compirà 36 - è una buonissima opzione alternativa ma non ha mai garantito un apporto straordinario in termini realizzativi.E' solo febbraio ma il Milan inizia a programmare la prossima sessione di mercato: con qualche certezza in più ma con diverse domande ovviamente ancora inevase.