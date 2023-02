20 anni compiuti a ottobre, a Sanremo- ci racconta nella nostra intervista - Una sera prima del green carpet siamo rimaste bloccate in un gazebo, stavamo quasi pensando di ordinare una pizza...". Sguardo determinato, stasera all'Ariston è vietato sbagliare: "Salmo mi ha detto di divertirmi e mettere la musica prima di tutto. Lo stesso consiglio che mi ha dato mio nonno, ex cantante. Dicono di non emozionarmi, anche se non sarà facilissimo"."Ma va, non ci avrei mai creduto... In questi anni devo dire che ogni cosa è stata una sorpresa, ora non vedo l'ora di fare il mio primo album"."Non eravamo neanche arrivati che già avevo le farfalle allo stomaco. Nei giorni scorsi mi è capitato di avere crolli emotivi, ora ho proprio l'ansia"."Certo, è divertente. Su Instagram mi riempiono di messaggi per portare bonus, occhio che stasera farò qualcosa..."."Quando mi daranno il bouquet di fiori ne prenderò uno e lo metterò tra i capelli, mi pare porti bonus"."Sì, so tutto. Sono molto competitiva. Anche se ho detto a Lazza che è quello che mi spaventa di più. Lui invece mi teme nella 'vera' gara"."In qualche modo avrei fatto musica, magari in Giamaica facendo canzoni reggae".