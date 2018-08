Il Santos perde ancora e Gabigol è sempre più nel mirino dei tifosi. Dopo la sconfitta patita contro il Cruzeiro in Copa do Brasil, i tifosi del Peixe hanno messo nel mirino l'attaccante prestato dall'Inter e il difensore David Braz, che però ricevono il sostegno da parte del nuovo allenatore Cuca: "Il giocatore sente tutto quando è in campo, ti arriva tutto direttamente. Siamo professionisti, sappiamo che è così.Bisogna avere pazienza, sono buoni giocatori. So di averne altri in rosa e che ho bisogno di tempo per vederli. Non posso arrivare e chiedere 300 giocatori. Bisogna recuperare morale e buon umore e poi fare qualcosa. Ma col lavoro, come abbiamo sempre fatto".