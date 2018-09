Dodò, terzino sinistro ex Roma, Inter e Sampdoria, è in prestito dal club blucerchiato al Santos. E il presidente del club brasiliano, José Carlos Peres, dà un annuncio importante a gazetaesportiva.com riguardo il futuro del laterale mancino: "Dodò resterà. Abbiamo tempo fino al 31 dicembre per esercitare il diritto di riscatto. I soldi ci sono e stiamo già parlando con il suo agente. Lo acquisteremo dopo le elezioni, quando il cambio con l'euro tornerà normale".