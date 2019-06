Rodrygo lascia il Santos per il Real Madrid. L'esterno offensivo, classe 2001, pagato 45 milioni di euro l'estate scorsa dalle Merengues, saluta in conferenza stampa, tra le lacrime, il club brasiliano. Queste le parole del padre: "Volevo ringraziare il Santos a nome di tutta la nostra famiglia - le parole del padre - è un momento di gioia, solo noi sappiamo che sacrifici abbiamo fatto per i nostri figli. Per Rodrygo e per me è stato un onore avere avuto a che fare con questo club ogni giorno. Ho solo una parola da dire: grazie a tutti".



Dopo il papà, tocca al figlio. Che si blocca. E piange, senza proferire parola. Le emozioni prendono il sopravvento.