Santos, UFFICIALE l'arrivo di Brazao: i costi dell'operazione e i dettagli con l'Inter

Il Santos ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo dall'Italia del portiere Gabriel Brazao, classe 2000. Il club brasiliano ha infatti acquistato a titolo definitivo il calciatore dall'Inter facendogli firmare un contratto fino al 2026.



Termina così l'avventura nel nostro paese dell'estremo difensore che era arrivato nel 2019 dal Cruzeiro acquistato dal Parma che poi l'aveva ceduto all'Inter. Da lì tanti prestito fra Spagna, dove ha vestito le maglie di Albacete e Oviedo, e Serie B con la SPAL (1 presenza) e Ternana (zero presenze nei primi sei mesi di questa stagione).



Il 23enne portiere brasiliano aveva ottenuto la risoluzione contrattuale con l’Inter. Operazione a costo zero per il Santos con il club brasiliano che manterrà il 70% dei diritti economici del giocatore e anche l'Inter manterrà una parte al fine di ottenere una percentuale in caso di una futura trattativa o rivendita.