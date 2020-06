Riccardo Saponara fa il punto della situazione, personale e di squadra, in attesa della ripresa del campionato, che per i salentini sarà rappresentata dal match con il Milan, di cui Saponara è un ex: “La società ha riposto tanta fiducia in me, e cercherò di ripagare questa fiducia con gol e assist - si legge su Repubblica.it -. Non cerco rivalse, ma intendo ancora divertirmi e aiutare il Lecce a raggiungere la salvezza. E' importante fare quanti più punti possibili: ora come ora il destino è solo nelle nostre mani”.