Sara Carbonero, la storica ex dell'ex portiere della Spagna e del Real Madrid, Iker Casillas, ha finalmente ritrovato l'amore. La bellissima giornalista è stata infatti pizzicata dalla rivista scandalistica Hola abbracciata e in atteggiamenti amorosi con il cantante originario di Zaragozza Nacho Taboada per le vie di Madrid. Sara è sempre stata bellissima, ma dopo la fine della relazione con il portiere aveva iniziato a mostrarsi sempre meno. Oggi è tornata alla grande, ecco le sue foto nella nostra gallery.