Classe 1998, nata a Garlasco in provincia di Pavia, Sara Croce ha quasi un milione di follower su Instagram. È lei quella famosa della coppia modella-calciatore che compone assieme al fidanzato Gianmarco Fiory, portiere trentenne del Bari (Serie C). La giovane modella, famosa soprattutto per esser stata Madre Natura a Ciao Darwin, due giorni fa ha postato una foto su Instagram che la ritrae in barca a Capri, a sua detta “la sua isola preferita”, nonché isola natale della sua dolce metà.



