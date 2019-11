Pierre-Emerick Aubameyang non rinnoverà il suo contratto con l'Arsenal (scadrà nel 2021). L'attaccante gabonese ha voglia di fare un ulteriore salto di qualità e approdare in un club "con vista Champions" cosa che al momento i Gunners non possono assicurargli. Secondo l'Express, per lui si starebbero seriamente muovendo Barcellona e Real Madrid. Il classe '89, per altro, non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare un giorno in Liga.