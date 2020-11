Portogallo e Cristiano Ronaldo in campo questa sera contro la Francia nel big match di Nations League del gruppo 3 della Lega A che stabilirà la squadra che andrà in vetta alla classifica. Fra le tifose vip di questa sfida c'è sicuramente la bellissima Sara Sampaio.



Modella di lingerie ed intimo è stata uno degli angeli di Victoria's Secret più seguiti in tutto il mondo e ora si divide fra numerosi brand che le consentono di mettere in mostra un fisico da sballo. Mora, con un viso super sensuale non perde occasione di deliziare i suoi fan con foto super sexy che noi vi mostriamo in gallery.