E finalmente Mario Pasalic sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il Chelsea sta risolvendo la questione legata al nuovo allenatore - Maurizio Sarri prenderà il posto di Antonio Conte - e il centrocampista croato si avvicina alla maglia viola: come riportato da Il Corriere dello Sport, appena la società inglese avrà completato la transizione, ci sarà il via libera per il trasferimento.