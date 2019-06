Ancora qualche giorno di attesa, poi tutto verrà messo nero su bianco. Il tecnico italiano ha già un accordo coi bianconeri per un contratto triennale da 6,5 milioni di euro a stagione, manca solo il via libera del, ormai arrivato. L'indizio arriva via social, con, uomo d'affari saudita, azionista di minoranza dei Blues, che su Instagram saluta Maurizio Sarri."Grazie Sarri", con un cuore blu. Un ringraziamento che sa di addio, un ringraziamento a qualcuno che ha finito la sua avventura a Londra, riportando il Chelsea in Champions e con un'Europa League in più in bacheca. Pronto per abbracciare la sfida Juve.