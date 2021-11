In previsione di Lazio-Juventus, tornano i commenti su quel breve, unico anno di Sarri a Torino. E’ stata una cometa, per altro vittoriosa in Campionato ma miserevole in Champions, che nessuno (società e tifosi) rimpiange anche negli attuali anni di “vacche magre”.Pirlo rappresentava una scommessa, però chi metteva in dubbio la sua dedizione alla causa? Magari un po’ confuso, contento, entusiasta (se di entusiasmo si può parlare in una predisposizione, così laconica come la sua) di esserci. Allegri significa non solo esperienza e tradizione: è soprattutto “vissuto”. Un lungo pezzo di storia, di vittorie, di convivenza.Se fra la società e l’allenatore toscano c’erano state frizioni quando allenava il Napoli, il tempo passato era ampiamente sufficiente a farle svanire.