"Il mercato della Juve condizionato da de Ligt? Negli ultimi tempi i prezzi dei difensori sono questi". Lo dice Maurizio Sarri dopo Juventus-Bayer in conferenza stampa: "In estate ho visto spendere di più per gente che vale meno di de Ligt. E' giovanissimo, si è trovato catapultato in un calcio sconosciuto, in una cultura calcistica sconosciuta. Sta crescendo, sta facendo bene: tutto sta nascendo da dietro da dove impostiamo bene, dove serviamo i centrocampisti con più pulizia".