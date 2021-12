L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 col Galatasaray in Europa League: "Non era facile affrontare una squadra che non voleva giocare, ma abbiamo giocato una buona partita senza rischiare mai e ci è mancato solo il gol. Dobbiamo ancora migliorare nel concretizzare la supremazia territoriale e nella continuità di rendimento, però ultimamente abbiamo fatto grandi passi avanti nell'essere ordinati in campo".



"Basic è un calciatore molto intelligente, con discrete doti tecniche e notevoli qualità fisiche. Ha già fatto enormi passi avanti visto che è arrivato a fine mercato senza parlare la nostra lingua, anche se può crescere ancora molto".



"Il rinnovo del contratto? Qui mi trovo molto bene, vediamo eventuali sviluppi. Spero di essere in un posto dove poter far crescere il mio gioco e il mio lavoro. La speranza è sempre quella di incontrare poche difficoltà, invece nel mondo reale se ne trovano molte".