Il Corriere dello Sport scrive del rapporto tra Sarri ed il Chelsea, con il Napoli pronto a sbloccare l'infinita trattativa: "Il Chelsea sembra aver individuato la carta da giocare per sbloccare l’impasse legata agli 8 milioni della clausola inserita nel contratto per liberare l’allenatore del Napoli. Si tratta di Jorginho. Per avere il regista il club londinese si è detto disponibile a mettere sul piatto 60 milioni, dieci in più di quelli che aveva finora offerto il Manchester City. Una differenza che coprirebbe ampiamente la cifra della clausola, consegnerebbe a Sarri un suo fedelissimo a metterebbe in notevole difficoltà il City, diretto rivale in Premier".