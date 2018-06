Come riportato da La Repubblica, il Chelsea non ha mai smesso di corteggiare Sarri e dovrebbe tornare alla carica nelle prossime ore, subito dopo aver risolto il rapporto con Antonio Conte.



Poi arriverà il momento di trattare con il Napoili la “ liberazione” dell’allenatore toscano. Nonostante la clausola rescissoria da 8 milioni sia scaduta, il presidente De Laurentiis non intende lasciar partire gratuitamente Sarri. Le due parti saranno così costrette a trovare un accordo economico per concludere l’affare ed è probabile che nell’operazione possa entrare David Luiz: il difensore brasiliano conosce bene Ancelotti e sarebbe felice di approdare da lui in Italia.