L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita della sfida vinta per 2-1 in rimonta contro il Brescia.



QUALITA' - "Siamo migliorati molto nel palleggio, abbiamo controllato meglio la partita e creato più occasioni. Dobbiamo migliorare in difesa, ma non è un modulo semplice per chi gioca dietro".



MODULO - "4-3-3 o 4-3-1-2? Bisogna essere pronti a tutte e due le soluzioni, abbiamo problemi con gli esterni offensivi e tanti centrocampisti centrali bravi ad attaccare. Mi sembra sia logico sfruttare le risorse che abbiamo in questo momento, poi in futuro vedremo chi starà meglio.



I SINGOLI - "Appena abbiamo preso gol stavo pensando di inserire Cuadrado nel secondo tempo, poi l'infortunio di Danilo ha accelerato le cose. Juan ha fatto una buona partita, sta bene e ci sta dando una mano importante".



DYBALA - "Dybala? Ha fatto una buona partita anche in fase difensiva, benissimo negli scambi in velocità con Ramsey. E' uscito acciaccato, speriamo di recuperarlo per la prossima partita".



TREQUARTISTA - "Modulo col trequartista? Ci può giocare Ramsey che è perfetto per il ruolo, può giocarci anche Rabiot e in alcune partite potrebbe giocare Dybala anche se a me piace più avanti".