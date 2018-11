Atletico Madrid (12) Borussia Dortmund (10) Bruges (6) Monaco (1)

Classifica girone

Borussia Dortmund (332 mln) Atletico Madrid (272 mln) Monaco (144 mln) Bruges (61 mln - 15/16)

Classifica in base al fatturato

Barcellona (13) Tottenham (7) Inter (7) PSV (1)

Classifica girone

Barcellona (648 mln) Tottenham (355 mln) Inter (262 mln) PSV (95 mln)

Classifica fatturato

Napoli (9) PSG (8) Liverpool (6) Stella Rossa (4)

Classifica girone

PSG (486 mln) Liverpool (424 mln) Napoli (200 mln) Stella Rossa (nd)

Classifica fatturato

Porto (13) Schalke 04 (8) Galatasaray (4) Lokomotiv (3)

Classifica girone

Schalke 04 (230 mln) Galatasaray (nd) Porto (nd) Lokomotiv (nd)

Classifica fatturato

Bayern Monaco (13) Ajax (11) Benfica (4) Aek Atene (0)

Classifica girone

Bayern Monaco (587 mln) Benfica (157 mln) Ajax (92 mln) Aek Atene (nd)

Classifica fatturato

Manchester City (10) Lione (7) Shakhtar Donetsk (5) Hoffenheim (3)

Classifica girone

Manchester City (527 mln) Lione (198 mln) Shakhtar Donetsk (nd) Hoffenheim (nd)

Classifica fatturato

Real Madrid (12) Roma (9) Viktoria Plzen (4) Cska Mosca (4)

Classifica girone

Real Madrid (674 mln) Roma (320 mln) Cska Mosca (nd) Viktoria Plzen (nd)

Classifica fatturato

Juventus (12) Manchester United (10) Valencia (5) Young Boys (1)

Classifica girone

Manchester United (676 mln) Juventus (504 mln) Valencia (101 mln) Young Boys (nd)

Classifica fatturato

. Convinti che i soldi non facciano magari la felicità, ma buona parte dei trofei in bacheca, quello si., giusto per ricordare uno dei leitmotiv della scorsa stagione, si può ascrivere senza grossi dubbi a questa corrente di pensiero, ma non è certamente il solo. Probabilmente. Guardando ai risultati e alle 12 squadre già qualificate agli ottavi di Champions League in effetti sono pochi i colpi di scena cui stiamo assistendo.Come punto di partenza prendiamo una delle Bibbie delle classifiche economiche per club che è l’annuale Deloitte Football Money League 2018 che raccoglie i dati relativi all’esercizio 2016/17 con la classifica dei 30 club più ricchi. Per i club non presenti in classifica ci rifacciamo ai dati di Forbes, o ai bilanci disponibili.Ma andiamo con ordine, guardando alle 12 squadre già passate agli ottavi con un turno d’anticipo: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona, Porto, Schalke 04, Real Madrid, Roma, Manchester City, Juventus e Manchester United, Bayern Monaco e Ajax.Partiamo dal girone A e mettiamo a confronto la situazione del girone con una ipotetica classifica legata al fatturato. Le squadre in grassetto, come, sono quelle già matematicamente qualificate.. Ad ogni modo sono davanti alle rivali e alla fine lo sono risultate anche in classifica.Vediamo ora la situazione nel girone B, quello dove l’Inter lotta ancora per qualificarsi sperando nel risultato vincente dell’ultimo match che il Barcellona giocherà contro il Tottenham.In questo casoespressa dalle squadre sia in campo che al registro delle imprese.Il girone C è quello dove tutto è ancora possibile, dove il Napoli è davanti ma ha comunque un ultimo turno di importanza capitale ad Anfield.Nel girone D abbiamo già due qualificate matematiche.Il girone E vede. Con i tedeschi, superpotenza economica del calcio europeo che si giocheranno il primo posto ad Amsterdam. In questo girone è il Benfica ad avere ricavi annui più elevati dell’Ajax con cui ha perso e pareggiato.Nel girone F ildi Guardiola è al comando. Il club inglese,, manca il Lione (che potrebbe anche qualificarsi come primo) che è il 21° club più ricco ed il 2° del girone. Anche in questo casoAnche nel gruppo HProvando a tirare le somme dei numeri che abbiamo messo a confronto si nota come. L’Ajax, tra le eccezioni, è riuscito a sovvertire l’esito determinato dal bilancio qualificandosi alla fase a eliminazione diretta. Nel girone di Roma e Juventus c’è perfetta specularità tra le due classifiche messe a confronto.. In linea generale si potrebbe sostenere che, sempre in questa stagione,(mancano ancora quattro nomi), ma è altrettanto vero che è proprio nei gruppi che esiste la differenza maggiore, tra le 32 rappresentanti, in termini di potenzialità economiche. Dalla fase a eliminazione diretta in poi è difficile che questa specie di assioma evidenziatosi nei gironi possa reggere con le stesse proporzioni. Chi ha ricavi superiori spesso può anche permettersi un monte ingaggi più alto, cioè giocatori che guadagnano di più e quindi maggiore appeal tra i grandi calciatori e i top player.Non è sempre vero che il fatturato fa vincere le competizioni, altrimenti non sarebbe esistita la favola Leicester in Inghilterra, giusto per ricordare una delle “underdog stories” più belle di sempre nello sport. Diciamo marzullianamente che, partendo dai dati di questi primi mesi di Champions League,