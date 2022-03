Quando la Roma aveva annunciato Josè Mourinho come allenatore per la stagione successiva, non era neanche finito il campionato. Entusiasmo a mille nella parte giallorossa della città: per le strade e nei bar non si parlava d'altro. Sorrisoni a 32 denti e la voglia di sognare in grande.Sì, proprio lui. Quell'allenatore che oggi è sull'altra panchina della capitale e domenica sfiderà la Roma nel derby delle 18. Incroci di mercato, situazioni ribaltate e affari saltati.- Eppure Sarri alla Roma piaceva molto. Era l'allenatore scelto dalla società per iniziare un nuovo ciclo a medio termine che potesse rivalorizzare il bel gioco e lanciare qualche giovane. L'unico che avrebbe potuto far cambiare idea ai vertici del club era Massimiliano Allegri, col quale però non c'è mai stato nulla di concreto. Per Sarri invece c'erano stati più di un incontro con il suo agente Fali Ramadani, si era iniziato a parlare di mercato e di piani per il futuro. C'era anche un contratto già pronto, o quasi: due anni da 4,5 milioni di euro. Insomma, nella capitale c'era aria di sarrismo.- Ed effettivamente Maurizio a Roma c'è arrivato davvero. Sì, ma sponda Lazio.Stretta di mano e via, ci rivediamo tra qualche settimana. La voglia di tornare ad allenare in Italia era talmente tanta che da quel giorno Josè ha iniziato a studiare la squadra giallorossa in ogni minimo dettaglio, in testa già aveva nuovi schemi da provare e qualche nome da fare ai dirigenti.- E intanto Sarri era schizzato in testa alle preferenze di Claudio Lotito e Igli Tare.. Oggi, a distanza di qualche mese, il rapporto con i tifosi è di alti e bassi sia da una parte che dall'altra e per questo il derby diventa ancora più importante per i due allenatori. Da una parte Mourinho, dall'altra Sarri: Roma-Lazio tra storie e intrecci del mercato allenatori.