Maurizio Sarri a Dazn commenta la vittoria per 3-1 della sua Lazio sul Genoa: "Abbiamo fatto una buona partita, comandata da inizio a fine, non concedendo praticamente niente agli avversari. Dispiace per il gol subìto nel finale, oggi proprio non ci stava, ma è stata una buona partita ed è la prima volta dopo tantissimo tempo che la Lazio vince senza Immobile. Felipe Anderson è in netta crescita e ha fatto un gol inedito, sugli esterni Zaccagni e Pedro hanno fatto molto bene!"

NERVOSISMO - "Veramente a volte la squadra mi sembra fin troppo calma e scarica dal punto di vista delle energie mentali. In 12 partite normali abbiamo fatto 24 punti, nelle 6 post Europa League ne abbiamo fatti appena 4: si passa da una media di 2 punti a una di 0,6 e questo non è normale. Il calendario della EL è penalizzante, giocando al giovedì sera e un campionato nel quale non si può più giocare di lunedì. Noi però ci mettiamo nel nostro, perché tutto questo può farci arrivare scarichi fisicamente, ma non mentalmente."

MILINKOVIC... BASIC - "Hanno letto bene chi e quando doveva andare sul loro vertice basso o uscire sui terzi del Genoa al posto degli attaccanti dentro al campo. Hanno fatto un buon lavoro, ma sono cose che ci vengono quando siamo attivi come oggi. Quando invece siamo disattivati, soprattutto dopo l'Europa League, arriviamo sempre secondi, perché partiamo secondi".

PEDRO - "Ha un curriculum per cui sa di non dover dimostrare niente, dunque si diverte a giocare e trasmette a tutti entusiasmo e divertimento. Ma la crescita di Zaccagni nell'ultimo mese è incoraggiante..."

FELIPE COME DRIES? - "Giocatori come Anderson sono come i giocattoli che hanno il tasto on e off. Ha un'indole talmente sensibile e delicata che, pensando di fargli del bene, rischi di spegnerlo ancora di più. Quando è su on può giocare bene in qualsiasi squadra, ultimamente però veniva da un periodo off ma oggi è tornato a dare segnali importanti. Se sta bene può svolgere tranquillamente il ruolo di falso nove, con le sue caratteristiche certo, ma con le sue qualità fisiche e tecniche può farlo tranquillamente."