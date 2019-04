Maurizio Sarri incerto sul futuro di Gonzalo Higuain. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il West Ham, il tecnico del Chelsea ha parlato anche del Pipita: "Deve migliorare fisicamente e mentalmente, ci sarà utile nel finale di stagione. Non è facile giocare in Premier nei primi mesi, è stato un problem anche per Luis Suarez nella prima stagione al Liverpool, mentre nella seconda ha fatto 24 gol. Non è facile per un attaccante giocare subito. Se voglio tenerlo? Certo, ma dipende dal club, dipende dalla Juventus... Non è una situazione chiara al momento. Tempo contro Higuain? Penso che abbia bisogno di tempo per migliorare la sua condizione e adattarsi alla Premier, ma ritengo che ne sia capace. Intanto siamo fortunati ad avere Giroud, che è un ottimo stato mentale e fisico. Giochiamo ogni tre giorni, ci servono entrambi".



RAZZISMO E BONUCCI - Non solo Higuain, Sarri parla anche del problema razzismo nel calcio e si concentra sull'episodio di Cagliari e sulle parole di Bonucci. "Sono rimasto sorpreso da quanto è accaduto a Cagliari, solitamente c'è una bella atmosfera. Bonucci ha commesso un errore, ma sono sicuro volesse dire altro perché sono sicuro che Leonardo non sia razzista. Ha solo commesso un errore, possiamo solo essere esempio per le persone ma è difficile risolvere il problema".