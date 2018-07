L’allenatore del Chelsea dopo la partita di ieri contro l’Inter a Nizza ha dichiarato: "Sto ancora aspettando la migliore versione di Morata. Nella prima partita Morata non ha giocato molto bene, in Australia.”. Parole importanti quelle dell’allenatore dei Blues per l’attaccante spagnolo, seguito da vicino anche dal Milan in questa finestra di mercato.- Dopo l’addio di Antonio Conte,. La società londinese, infatti, non è convinta di spendere oltre 50 milioni di euro per. Dopo i primi convinti sondaggi dei Blues, la pista si è raffreddata e in pole per il Pipita è balzato il Milan.ne stanno parlando da diversi giorni, intrecciando il destino dell’argentino nell'affare Caldara-Bonucci. Tutto ora dipende dalla volontà di Higuain, cheCon lui ci sarà anche il fratello-agente Nicolas, pronto a trattare coi rossoneri: Higuain chiede 9 milioni a stagione, più bonus, e un contratto da 4-5 anni. Il Milan al momento non si è spinto a tanto e aspetta il summit col procuratore di Gonzalo. Intanto il Chelsea si allontana dal futuro dell'attaccante classe 1987...@AleCosattini