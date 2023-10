Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina:



"Sul rigore ho guardato la curva, ho capito dalla loro reazione che Immobile aveva segnato. L'ho vissuta come un'opportunità. La squadra ci crede, stasera era una partita difficile e i momenti di sofferenza erano inevitabili, si è visto nel primo tempo. Nella ripresa siamo andati in crescita, concesso pochissimo e creato le 5/6 palle gol che credo legittimino il risultato finale".



IMMOBILE - "Ha fatto un percorso pieno di acciacchi negli ultimi mesi e l'ha pagato. Io spero solo che sia nelle condizioni di allenarsi con continuità, perché se è così lo rispolveriamo presto a grandi livelli. Se resta alla Lazio? Penso sia scontato, l'attimo di sconforto ci sta, ma da come lo sento io non penso sia una problematica assolutamente esistente".



GUENDOUZI - "E' ancora abbastanza giovane ma ha già delle buone esperienze, io penso abbia ancora margine. Può diventare un giocatore veramente importante".



DIVARIO CON LE BIG - "Noi abbiamo sbagliato le prime due partite, poi perdere in casa di Milan e Juve ci può stare. Ci manca fino a questo momento un po' di personalità in trasferta nei grandi stadi".



DIFETTI - "Accompagniamo poco coi centrocampisti la pressione degli attaccanti, poi sul terzino di piede sinistro abbiamo Pellegrini che è più bravo ad attaccare che non a difendere, stasera dopo Berardi e Stengs mi aspettavo sinceramente Nico Gonzalez".