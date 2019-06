Maurizio Sarri vuole avere con sé alla Juventus due tra i giocatori trovati al Chelsea in questa unica stagione in Inghilterra. In attesa dell'ufficialità del futuro sulla panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri, l'allenatore toscano pensa a un paio di soluzioni utili anche in bianconero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Sarri vorrebbe sia Emerson Palmieri per la fascia destra che Gonzalo Higuain in attacco. Resta da capire, però, il progetto futuro di Fabio Paratici.