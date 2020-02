Domani la Juventus è attesa a Lione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e può contare sul ricco bottino di Maurizio Sarri nelle competizioni europee. La Gazzetta dello Sport riporta un dato che fa esaltare il mondo bianconero: il tecnico toscano è imbattuto da 22 partite. Una lunga striscia positiva iniziata a Napoli nel 2018 con la vittoria contro il Lipsia. Da lì, 19 vittorie e tre pareggi, con tanto di vittoria dell’Europa League alla guida del Chelsea. Ottimo anche il cammino nei gironi di questa edizione della Champions: dopo il pareggio nella partita inaugurale contro l’Atletico Madrid, la Juventus ha inanellato cinque vittorie, chiudendo a 16 punti e conquistando il primo posto con due giornate di anticipo. Eguagliati i record di Lippi e Capello e sempre rimanendo in tema primati, Sarri ha messo nel mirino quello Sven Goran Eriksson, ovvero le 23 vittorie di fila in Europa (1980-1983).