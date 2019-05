, i due nomi più caldi del momento per il dopo Allegri. Mi perdonino tutti gli juventini più ostinati, quelli che ancora sognano Guardiola. O Klopp. Semplicemente non oso.Dicevo della rosa della Juve e di Sarri e Pochettino. Per quale dei due allenatori sarebbe più adatta?CON MAURIZIO - Credo sia giusto partire dall’ipotesi Maurizio. Capello dice di no, che la Juve non ha gli esterni veloci per Sarri. Andrebbe meglio la Roma secondo lui. Eppure se leggiamo la rosa bianconera compaiono i nomi di Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi, che lenti lenti proprio non sono. Certo, non è la batteria di esterni da paura del Chelsea (Hazard, Pedro, Willian, Hudson-Odoi) ma si potrebbe sempre aggiungere Ronaldo così, ad effetto.: c’è già, dove ancora ama defilarsi e, come Higuain al Napoli. Nel primo caso toccherebbe probabilmente più ache a Mandzukic posizionarsi al centro dell’attacco, nel tentativo di emulare, a modo proprio,. L’argentino tornerebbe così a fare la punta, come abbiamo visto quest’anno all’Old Trafford. Sotto, nell’immagine, troviamo addirittura Ronaldo a destra e Cuadrado a sinistra, mentre Dybala attacca la profondità. Con Sarri, tuttavia, gli esterni svarierebbero molto meno in orizzontale da un lato all’altro del campo, rispettando maggiormente le loro aree di competenza., dove proverebbe a smentire, grazie a Sarri e al suo contesto di gioco differente, tutti coloro che ancora non lo vedono (e per ora con validi motivi) esterno d’attacco. Ai movimenti innati e letali di CR7 si aggiungerebbero gli automatismi di reparto di Maurizio Sarri, ben evidenti anche nella finale contro l’Arsenal. Se qui sotto in Hazard volessimo vedere Douglas Costa, in Giroud CR7 e in Pedro Bernardeschi o Dybala, non ci sbaglieremmo più di tanto.Con Sarri il croato verrebbe schierato solamente in un ruolo, da centravanti, e all’inizio probabilmente come. La musica cambierebbe. E non fate l’errore di pensare a lui nei panni di Giroud. Sono molto diversi.CR7, HAI MAI SENTITO PARLARE DI BIG MAC? – Noi italiani, poi,. Potremmo andare oltre e ben al di là del magnifico 4-3-3 di Chelsea e Napoli, che certamente conosce anche CR7., con trequartista, rombo a centrocampo e le due punte. Un modulo, tra l’altro, adottato da Allegri più e più volte nel corso di questa stagione.Ma se state pensando ancora a, anziché CR7 e Mandzukic. Sotto, un Milan-Empoli del 2015., con Dybala a fianco tipo Pucciarelli. Ilarità a parte (si scherza anche, ogni tanto), potremmo assistere davvero ae giochi a due vicino o dentro l’area piuttosto che di cross, torri e palle alte, come chiedeva Allegri.: Pjanic sempre regista, in difesa Cancelo (o De Sciglio, se vuole bloccare un terzino), Bonucci, Chiellini e Spinazzola, con. In caso di 4-3-3, a differenza del 4-3-1-2 nel quale sarebbe coinvolto, Bentancur lascerebbe il posto di mezzala sinistra a Ramsey, accomodandosi in panchina.CON MAURICIO –Si tratta di un’osservazione spiazzante, me ne rendo conto. Credetemi, non vuole essere una provocazione.. Anche all’aspetto e nelle maniere, Pochettino sembrerebbe ‘più da Juve’. Inoltre è bravo a leggere le partite (un elemento chiave per fronteggiare eventuali rigurgiti nostalgici), non insiste sempre e solo con lo stesso modulo, gli stessi giocatori. Passa dalla difesa a quattro a quella a tre quando l’occasione lo richiede, magari anche nel corso della stessa gara.Dal suo arrivo al Tottenham a oggi,Da Mason e Bentaleb a Dembélé e Dier, da Dembélé e Dier fino ainel ritorno dei Quarti in Champions. Persino un giocatore d’acciaio come Emre Can impallidisce al confronto di questi ultimi due. Lo stesso Matuidi è diverso, benché sia di quantità.. Inoltre il rapporto qualità-forza di Sissoko e Wanyama è decisamente superiore. Non sarebbe replicabile in alcun modo allo stato attuale.Non importa come vengano schierate in partenza, se col 4-2-3-1 o col 4-3-1-2 (con Alli mezzala). Lucas, Son, Alli ed Eriksen godono di libertà sorprendenti, econtemporaneamente, allora è chiaro che Sissoko serve, bloccato tra attacco e difesa.Non c’è spazio per registi alla(forse, però, Pjanic potrebbe essere avanzato ‘alla Eriksen’). Il talento diè troppo delicato e sognante, buono per altri spartiti. Verrebbe travolto.invece potrebbe essere utilizzato come Llorente, non di più. Dunque un ripiego, per i mali estremi.sì, sulla scia di Alli ci potrebbe stare. Mentresaprebbero interpretare il ruolo di esterni come Son e Lucas? Saprebbero convertire il loro bisogno di ampiezza nella sete di verticalità nello stretto richiesta da Pochettino?Al di là della fase offensiva dove il suo talento e il suo fiuto lo aiuterebbero ad adattarsi ancora una volta, lavorando a metà strada tra Kane e Son, che ne sarebbe di lui durante le fasi insistite di pressing estremo?