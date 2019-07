La prima parte della stagione dellaè andata in archivio, con la fine della tournée asiatica. Adesso i bianconeri sono attesi da dieci giorni di allenamenti a Torino, prima delle amichevoli del 10 agosto contro l'Atletico Madrid e del 14 a Villar Perosa. Oggi i giocatori che erano rimasti a Torino, domani riprenderà anche tutto il gruppo che è stato impegnato nei match con Tottenham, Inter e K-Team.Perle prossime ore saranno importanti. L'uomo mercato della Juve e l'allenatore. Sulleofferte dai bianconeri nelle prime uscite stagionali, sullo stato di salute della squadra, e,. Le situazioni ancora da definire infatti sono molte, soprattuttoSul tavolo ci saranno in particolare i nomi di. Il capo dell'area sportiva e l'allenatore li esamineranno uno per uno, cercando per ogni nominativo di trovare, con un occhio ovviamente alla volontà dei diretti interessati.La seconda fase dell'estate della Juve sta per iniziare: dopo i primi acquisti e le prime amichevoli, è tempo di allenamenti e cessioni. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com