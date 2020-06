La Juve e Sarri escono scornati.(cosa diranno quelli che sostenevano che due partite di fila un fuoriclasse come lui proprio non le sbaglia?) e da un Pjanic che non avrebbe dovuto giocare (era pronto Khedira ma si è fatto male nell’ultimo allenamento).. Non ci si vanta dei successi in carriera alla vigilia della partita e chi pecca di superbia paga con la nemesi.Poi ci si sono messi anche Dybala e Danilo che hanno sbagliato i primi due tiri dal dischetto. Da notare che Gattuso aveva sostituito quattro rigoristi sicuri (Callejon, Mertens, Fabian Ruiz e Zielinski), ma Insigne, Politano, Maksimovic e Milik sono stati implacabili.Un po’ perché è la prima da allenatore, molto perché l’ha vinta con la tattica e, forse, anche con un po’ di tatticismo. Difendersi con nove uomini dietro la linea della palla non è esattamente uno spettacolo, ma il Napoli - che è nettamente inferiore alla Juve - aveva studiato una partita di attesa e ripartenza. Per quasi un tempo si è vista l’attesa, poi, anziché la ripartenza, l’azione manovrata. Su una, al 41’, Buffon ha salvato su Demme dopo che Alex Sandro aveva respinto a portiere battuto un tiro di Insigne.Il Napoli ha colpito due pali (Insigne da punizione e Maksimovic da calcio d’angolo), sfruttando quindi due palle inattive, ma anche questo è calcio e nel secondo caso, ormai all’ultimo minuto di recupero, è stato ancora Buffon ad opporsi alla ribattuta di Elmas.: con Milik, entrato al posto di Mertens, e Positano, subentrato a Mertens (malconcio e forse per questo un fantasma).Tuttavia quello che ha impressionato di più con il passare dei minuti è stato lo sviluppo della trama (sempre palla a terra) e la quantità di uomini con cui gli azzurri andavano a concludere., quella del primo tempo, in cui Ronaldo non ha sfruttato un assist di Dybala su errore di Callejon (molte le imprecisioni in uscita del Napoli) e Meret ha anticipato ancora il portoghese da azione avviata con un uno sbaglio di Koulibaly.Ora se è vero che i bianconeri non hanno subito gol nelle due gare di Coppa post-Covid è altrettanto vero che non segnano nemmeno più.(ma non era un esempio di professionalità?), Douglas Costa è un individualista che è andato a sbattere costantemente contro il suo avversario, Dybala è un nove così falso da non esserlo per niente(ha già perso la Supercoppa contro la Lazio). Già la squadra di Inzaghi gli è addosso in campionato, se aggiungiamo che in Champions League bisogna recuperare dallo 0-1 con il Lione il panorama è fosco.Per ora ci sono tre certezze: due finali perse, un gioco mai convincente, una squadra che non segna.C’entra il Covid?Certo che c’entra, ma i tre mesi di stop ci sono stati per tutti e la Juve, tra le quattro squadre viste in tre partite, è di certo la peggiore.che, non a caso, è riuscito a perdere due finali consecutive proprio alla Juve. Non è solo un problema di condizione, è che proprio il fuoriclasse è uscito dal campo e non c’è traccia per sperare di ritrovarlo.Ma il punto è che quasi sicuramente, compassata e prevedibile. Dice il bastian contrario: ma il Napoli era tutto chiuso nella propria metà campo e trovare spazi sembrava impossibile. A parte che alzare il ritmo, giocando ad un tocco e facendo girar palla velocemente, avrebbe aiutato. Ma cosa si può dire di una Juve che non è riuscita a segnare nemmeno al Milan ridotto in dieci?. Per me ci sono quindici giocatori buoni (compreso due portieri) più un fuoriclasse al tramonto di carriera. Tre mesi di stop hanno azzerato Ronaldo e la Juve è quasi nuda mentre la meta ogni volta si allontana.