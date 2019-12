In conferenza, Maurizio Sarri ha svelato un retroscena su Daniele Rugani dopo Juve-Udinese:







"Quando ha finito il riscaldamento e stava per entrare io gli ho detto "Ti vedo perplesso" e lui mi ha detto di sentirsi un piccolo risentimento al flessore. Poi fortunatamente era solo un riflesso neurologico di un dolore alla schiena. Il ragazzo era anche incerto se dirmelo o meno, per fortuna l'ha detto".