Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Sampdoria: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che si è ritrovata e non è semplice da affrontare".



LUIS ALBERTO - "Io con Luis ho un rapporto normale. Ci possono essere delle discussioni, è fisiologico. Stava facendo bene e poi nella partita contro il Milan l'ho visto affaticato, l'ho fatto giocare la gara seguente mezz'ora e ora titolare".



DOPO L’EUROPA LEAGUE - "Migliorati? Penso di sì perché nel completamento della rosa abbiamo giocato ogni 3 giorni ed era tutto più difficoltoso. Ora abbiamo una media di due punti a partita, una media che è da Champions".



OBIETTIVI - "Finire davanti alla Roma? Penso che Roma sia una città che merita due squadre forti. È l'ora di smettere di pensare in modo provinciale, vivere per finire davanti alla Roma o viceversa. Chiaro che il derby sarà sempre la partita dell'anno ma bisognerà cominciare a pensare in maniera diversa".



VERSO LA JUVE - "Non mi aspetto niente. Andiamo lì per raccogliere punti e per andare in Europa, penseremo solo a questo. Io personalmente ci tengo molto ad andare in Europa e la penso come la mia squadra".