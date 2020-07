Nella serata in cui la sua Juve perde la sesta partita del campionato (un dato abnorme per chi vince lo scudetto) e incassa il gol numero 40 (altra cifra elevatissima, nelle ultime otto stagioni i bianconeri ne hanno presi 24 di media),. No, la butta sul piagnisteo: la Lega ci ha penalizzato, un calendario come il nostro non ce l’ha nessuno. E arriva alla minaccia: contro la Roma farò giocare la squadra Under 23.Una fuga dalle responsabilità, che non dovrebbe appartenere a un allenatore da Juve.Eppure queste parole ci sembra di averle ascoltate da poco, giusto qualche giorno fa.quando si è messo a contare i giorni di riposo che ha avuto l’Inter rispetto ai suoi avversari, arrivando alla conclusione che ne ha giocate molte essendo più stanca dei rivali. Peccato abbia omesso di ricordare che quelle le ha vinte tutte tranne una, le altre no.: le colpe non sono mai sue. Evidentemente. Un duello a colpi di lamentele che non ha vincitori, ma. Per fortuna il tecnico della Juve ha evitato di imitare fino in fondo il collega, il quale ha anche rimproverato la sua società per avere accettato quel calendario: forse, quando hanno deciso, noi in Lega non c’eravamo.@steagresti