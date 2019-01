Andreas Christensen, difensore del Chelsea, è stato accostato sia alla Juve che all'Inter. Il danese, molto usato da Conte, non sta trovando continuità con Sarri e secondo Tuttosport, la Juve avrebbe fatto un sondaggio per tutelarsi in caso di partenza di Benatia. Oggi il tecnico dei Blues ne ha parlato con frasi a dir poco curiose "Ha sempre mal di stomaco - dichiara l'ex allenatore del Napoli conferenza - Non so come mai, forse è nervoso. Deve andare sempre in bagno, non so cosa dire".