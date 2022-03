La stagione della Lazio ad oggi è stata indiscutibilmente al di sotto delle aspettative.ed i motivi si potrebbero trovare su diversi fronti: da una difesa che ha perso per troppo tempo il suo leader carismatico Acerbi, ad un ambientamento lento e graduale di Luis Alberto in una posizione non congeniale per lui, finoUn ruolo senza un padrone, del quale Sarri ha disperatamente bisogno. Un padrone come lo è stato Jorginho nei tre spettacolari anni a Napoli. Ora il primo nome sull’agenda è quello didel Sassuolo. Ed i dati relativi al giocatore fanno capire come mai Sarri abbia tutto l’interesse nel portarlo nella capitale.Il regista del Sassuolo è alla sua seconda stagione con i neroverdi e quest’anno è diventato un perno del centrocampo. Un vero catalizzatore di gioco della squadra di Dionisi, ed i dati lo sottolineano. In 26 gare di campionato effettuate, davanti a maestri del palleggio come Brozovic (2°) e Fabian Ruiz (5°), segno tangibile di come la personalità non manchi sostituendosi perfettamente a quel Locatelli che nella scorsa stagione deteneva il record in questa speciale classifica.Se questo dato è oggettivamente un fattore importante per il tipo di gioco che Sarri vuole dare alla sua Lazio, ce n’è un altro che potrebbe far comprendere ancora meglio sul perché del desiderio dell’ex tecnico di Napoli e Juve riguardo al regista del Sassuolo.e la percentuale di passaggi completati è al pari al 91%. E Cataldi e Leiva? Il primo ne gioca 41 (89%) ed il secondo 32 (91%) di media a partita. Esattamente quanto Maxime Lopez è in grado di produrre da solo.