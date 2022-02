Carnevali: "Berardi tra i migliori in Italia, forse il migliore. Fiorentina? Deve avere ambizioni top"[Carnevali: "Berardi tra i migliori in Italia, forse il migliore. Fiorentina? Deve avere ambizioni top"] TUTTOmercatoWEB.com

Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, in una lunga intervista a 'GR Parlamento', ha parlato di tanti temi tra cui anche il futuro di Domenico Berardi: ''Lui è cresciuto tra i ragazzi giovani del Sassuolo e c'è un legame speciale. E' un giocatore straordinario, è veramente speciale. L'anno scorso anno la Fiorentina ha fatto un'offerta che però non abbiamo ritenuta congrua rispetto al valore del giocatore. Anche per il giocatore deve esserci l'ambizione di andare in un club top. Non che la Fiorentina non lo sia, ma se vuole fare investimenti di un certo tipo non può fare quella valutazione di Berardi".