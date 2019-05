Aurelio De Laurentiis e tutto il @sscnapoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’@EuropaLeague con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio ! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 29 maggio 2019

vince l'con ilbattendoin finale, su Twitter arrivano i complimenti della sua ex squadra e del suo ex presidente: "e tutto ilsi complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell'Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio!".