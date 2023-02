Non c'è pace per Domenico Berardi. Dopo 12 minuti nel corso del primo tempo della gara tra Udinese e Sassuolo, il numero 10 degli emiliani ha lamentato un problema all'adduttore e ha abbandonato il campo in favore di Bajrami. Ora i neroverdi e i fantallenatori sono in attesa di conoscere le condizioni del fantasista.