Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato prima della gara contro l'Udinese:



"Chi si sorprende guardando la formazione non ci segue, noi cerchiamo la continuità. Bajrami ci darà una mano, durante la partita ci saranno occasioni per lui. Tranquillità? Direi più consapevolezza e ambizione, contro l'Udinese in passato abbiamo giocato male. Laurienté e Berardi? E' un concorso di meriti, loro crescono se cresce la squadra e viceversa".