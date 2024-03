Sassuolo, Ballardini: 'Volevamo il pareggio, questi sono segnali forti. E' l'unica strada per la salvezza'

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha commentato a DAZN la sconfitta dei suoi contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - “Siamo stati bravi, dobbiamo migliorare nel giro palla, serve più personalità. Nella ripresa non siamo stati altrettanto bravi subendo un po' di più la Roma che ha qualità e può farti gol in tutti i modi, questo non deve succedere”.



SALVEZZA - “Sì passa per la generosità e la voglia insieme di cercare di ottenere il meglio. Atteggiamento e spirito sono fondamentali e penso che oggi il Sassuolo abbia fatto vedere voglia di cercare il pareggio, sono segnali forti che ci dobbiamo portare dietro sempre. Dovremo essere questi ed essere in futuro ancora più bravi, è l'unica strada”.



ASPETTI SU CUI LAVORARE - “Non si lavora solo su un aspetto, l'allenatore lavora su tutti gli aspetti. Chiaramente cerca di conoscere i ragazzi per esaltarne le qualità come uomini e come giocatori con un obiettivo comune, si lavora su tutti gli aspetti, umano e in campo, ci si deve allenare tanto, è l'unica maniera che conosco, se fatichi e fai le cose bene ottieni”.



ROSA A DISPOSIZIONE - “Il Sassuolo è squadra costruita bene, con chiarezza, dobbiamo proseguire su questo, abbiamo ragazzi con più esperienza come Consigli, Obiang, Ferrari, abbiamo giocatori di personalità, che sono dei leader. Abbiamo anche tanti ragazzi di prospettiva, è un giusto mix”.