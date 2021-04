Al termine del successo contro la Sampdoria, il match-winner Domenico Berardi ha parlato a Dazn: "La Samp ci chiudeva tutti gli spazi, siamo stati bravi a muovere la palla veloce e cercare qualche verticalizzazione. Sono contento per il gol ma soprattutto per il risultato, ci tenevamo a vincere e a mettere un po' di pressione a chi ci sta davanti, sperando magari in qualche passo falso".



SULLA MATURITA' - "Abbiamo girato bene la palla, abbiamo tenuto sempre noi il possesso e in difesa abbiamo concesso anche poco".



SUL LEADER BERARDI - "Sto bene. Io cerco di dare sempre il massimo e aiutare i miei compagni come loro aiutano me. Questo è un grande gruppo, si vede dai risultati. Sono contentissimo, ma ora pensiamo alla prossima, cercando di vincerle tutte".



SULL'EUROPA - "Le altre davanti vanno forte, noi ce la stiamo mettendo tutta per tenere il loro passo. Aspettiamo un passo falso".