Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Chievo: "Era importante vincere perché ci trovavamo in una situazione non carina. Abbiamo fatto una partita strepitosa, siamo un grande gruppo e ci toglieremo soddisfazioni. Non meritavamo di stare la sotto, ci siamo e lottiamo fino alla fine. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi, è stato bravo anche Consigli a parare il rigore. Ora ci godiamo la vittoria. Io devo solo divertirmi, il gol può arrivare o no. Oggi sono contento. Euro 2020? Io ce la metterò tutta, poi le convocazioni le farà Mancini. Demiral è stato bravissimo, ora deve pagare la cena (ride, ndr)".