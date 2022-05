Domenico Berardi, autore di un gol in rovesciata nella vittoria per 3-1 del Sassuolo a Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn: "L'importante era vincere, poi ovvio che quando fai gol sei più contento, devo fare i complimenti ai miei compagni.



COMPETIZIONE CON SCAMACCA - "Chiunque segni siamo contenti, siamo giovani, un gruppo fantastico, abbiamo fatto un ottimo campionato lasciando qualche punto in giro. Chiudere a 50 punti quando manca ancora una partita non è male".



PARAGONE CON MBAPPE - "Sicuramente essere paragonato a lui mi fa onore, un campione come lui. Io posso dire di aver fatto una stagione quasi perfetta, anche se qualche partita l'ho sbagliata e devo migliorare in quello, essere presente sempre".